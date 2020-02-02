لبنان | مشروع البيان الوزاري لحكومة دياب يتضمن “أدوات علاج مؤلمة”.. ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت وكالة “رويترز” بأن مشروع البيان الوزاري، الذي تعدّه حكومة الرئيس حسان دياب، يتضمن “أدوات علاج مؤلمة تجنبا للانهيار الاقتصادي الكامل ويقضي بخفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة خدمة الدين”. المزيد من الأخبار Advertisements دياب بانتظار اقترحاتكم لإنقاذ لبنان.. فماذا ستقولون له؟ لبنان اليوم: لا ضحية إلا المودع وخطة لمحاصرة ساحة النجمة وأضافت أن البيان يتضمن “الاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية ويتعهد باستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة”.

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