لبنان | بالأرقام.. هذا هو عدد الموقوفين في لبنان منذ بداية الثورة

أحصت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين من 17 تشرين الأول 2019 إلى 31 كانون الثاني 2020، أن عدد الموقوفين من المشاركين في الثورة: 906 أشخاص، من ضمنهم 49 قاصراً و17 من النساء، ولا يزال 7 منهم قيد التوقيف.
عدد الموقوفين الذين تحققت اللجنة أنهم تعرضوا للعنف: 194
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عدد المشاركين في الثورة الذين تعرضوا للعنف في ساحات التظاهر أو أماكن الاحتجاز: 546
من ضمنهم 13 قاصراً و50 من النساء.
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