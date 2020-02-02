لبنان | بالأرقام.. هذا هو عدد الموقوفين في لبنان منذ بداية الثورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة

أحصت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين من 17 تشرين الأول 2019 إلى 31 كانون الثاني 2020، أن عدد الموقوفين من المشاركين في الثورة: 906 أشخاص، من ضمنهم 49 قاصراً و17 من النساء، ولا يزال 7 منهم قيد التوقيف.

عدد الموقوفين الذين تحققت اللجنة أنهم تعرضوا للعنف: 194

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عدد المشاركين في الثورة الذين تعرضوا للعنف في ساحات التظاهر أو أماكن الاحتجاز: 546

من ضمنهم 13 قاصراً و50 من النساء.