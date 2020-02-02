لبنان | دول أجنبية للبنانيين: كيف دفعتم ثمن التذكرة؟

تتشدد السفارات الاجنبية في المعاملات لاعطاء اللبنانيين تأشيرة سياحية للدخول الى أراضيها، وتستوضح من اللبنانيين المتقدمين بالطلب حول تفاصيل سحوباتهم المالية ولا تكتفي بالتفاصيل المصرفية.

الجميع بات على علم ان البطاقات المصرفية اللبنانية في غالبياتها اوقفت خارج لبنان او حد سقفها المالي بشكل كبير والانظار باتت موجهة الى الاموال المكدسة في المنازل.

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وسُئل أحد اللبنانيين لدى دخوله احد المطارات، كيف دفعت ثمن التذكرة؟ هل دفعتها الكترونيا او كيف تمكنت من سحب النقود لدفعها؟ في اشارة الى التدابير المشددة المتخذة من قبل المصارف اللبنانية في الاشهر الاخيرة.

لا تعلم دول العالم ما مرّ به لبنان واللبنانيون من أزمات، فيجهلون الاحتياطات المتخذة من المواطنين.