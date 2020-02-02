لبنان | مكتب وزير الصحة: طاقم الباخرة القادمة من الشرق الأقصى لا يعاني عوارض مرضية حاليا

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن، بيانا توضيحيا “بشأن الباخرة القادمة من الشرق الأقصى، التي سترسو في مرفأي طرابلس وبيروت، مطلع الأسبوع المقبل”، جاء فيه:
“أولا: إن الباخرة المذكورة قد انطلقت في رحلتها منذ أكثر من 15 يوما، وهي فترة تتجاوز فترة حضانة مرض الكورونا المستجد.
ثانيا: إن وزارة الصحة العامة، تتابع موضوع هذه الباخرة عن كثب، منذ بضعة أيام، حيث تبين في آخر اتصال معها، أن الطاقم لا يعاني من أي عوارض مرضية حاليا.
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ثالثا: إن الباخرة قد رست خلال رحلتها في مرفأي مارساي في فرنسا، وبور سعيد في مصر، وهي ستبقى في لبنان لبضع ساعات، وسيبقى طاقمها على متنها.
رابعا: سيتولى فريق الحجر الصحي التابع للوزارة، اتباع الإجراءات الصحية المطلوبة على البواخر، وأخذ حرارة الموجودين على متنها، والتدقيق في وضعهم الصحي، كإجراءات احترازية إضافية، عند رسوها في لبنان.
خامسا: تؤكد وزارة الصحة العامة، ضرورة أخذ المعلومات الصحية، من مصادرها الرسمية في الوزارة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، التي تخلق بلبلة بين المواطنين”.
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