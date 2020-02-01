كشفت مصادر “الجمهورية” عن “استياء أميركي من ردود الفعل الرافضة لصفقة القرن، وقد وردت إشارات بهذا المعنى الى لبنان عبر بعض القنوات”.
وعَبّر مرجع لبناني كبير عن خشيته من أن تمارس واشنطن ضغوطاً على اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، في محاولة لإرباك الموقف العربي المُنتظر ضد الصفقة وإحباطه وتنفيس مفاعيله.
المزيد من الأخبار
تخفيض سعر حليب الأطفال الرضّع بالاتفاق مع مصرف لبنان
حظـوظ وضـع العفـو العـام فـي البــيان الوزاري تتراجـع
وأشار المرجع الى انّ “الموقف الاميركي يتّسِم بالانفعال حيال رَدّ الفعل الاعتراضي على صفقة القرن، وهو ما عَكسه طبّاخ الصفقة صهر الرئيس الاميركي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، بهجومه على الفلسطينيين ووصفهم بأنهم حمقى”.
واعتبر ان “هذا الانفعال الاميركي يعطي اشارة الى انّ ادارة ترمب لا تقبل اي اعتراض على ما تعتبره تسوية للصراع في الشرق الاوسط، تراهن عليها لكي تفتح أمام ترمب الباب لولاية رئاسية ثانية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | واشنطن مستاءة من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.