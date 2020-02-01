لبنان | تخفيض سعر حليب الأطفال الرضّع بالاتفاق مع مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 فبراير 2020 01:14 صباحاً - مشاركة أوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة أنه “تم التوصل إلى اتفاق مع مصرف لبنان المركزي على إضافة حليب الأطفال الرضّع للمنتجات الحاصلة على دعم المصرف وهي الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية إضافة إلى القمح والبنزين. المزيد من الأخبار حظـوظ وضـع العفـو العـام فـي البــيان الوزاري تتراجـع في المرتبة 16 عربياً.. الإنترنت في لبنان أفضل من اليمن والسودان وبناء عليه ستبدأ وزارة الصحة العامة تطبيق الأسس الجديدة لتسعير حليب الأطفال الرضّع في لبنان من صفر إلى اثني عشر شهرًا، بحيث لن يتجاوز اثني عشر ألف (12000) ليرة لبنانية للحليب العادي وثلاثة عشر ألفًا ومئتي ليرة لبنانية (13200) ليرة لبنانية للحليب ذات التركيبة الخاصة”.

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