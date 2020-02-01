لبنان | في المرتبة 16 عربياً.. الإنترنت في لبنان أفضل من اليمن والسودان

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 فبراير 2020 01:14 صباحاً - مشاركة نشر موقع “سبيد تيست” أحدث ترتيب للدول العربية من حيث سرعة الإنترنت الثابت. وحل لبنان في المرتبة 16 عربياً من أصل 21 دولة، وفي المرتبة 161 عالمياً. المزيد من الأخبار تخفيض سعر حليب الأطفال الرضّع بالاتفاق مع مصرف لبنان حظـوظ وضـع العفـو العـام فـي البــيان الوزاري تتراجـع Advertisements وجاءت في المركز الأول دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر،بينما حصلت اليمن والجزائر على المركزين الأخيرين.

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