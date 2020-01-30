لبنان | لا مساعدات أميركية لحكومة حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يناير 2020 02:13 مساءً - مشاركة كشفت مصادر مطلعة في واشنطن لـ”نداء الوطن” عن معلومات موثوقة تفيد بوضع الإدارة الأميركية “فيتو” على مساعدة حكومة حسان دياب باعتبارها تشكل امتداداً لسلطة حزب الله، المزيد من الأخبار قرار بتوقيف الضابط في حادثة الشهيد ابو فخر “جرصة” في ملف كهرباء لبنان اليوم والحكومة بلا أموال موضحةً أنّ إدارة ترمب عازمة على تفعيل كل قنوات المواجهة مع إيران على امتداد ساحات نفوذها في المنطقة، ومن هذا المنطلق هي ستتعامل مع لبنان على أنه بات ساحة من ساحات هذه المواجهة لا سيما بعدما أصبح “ساقطاً رسمياً برئاساته وسلطتيه التنفيذية والتشريعية” في قبضة الأكثرية الحاكمة بقيادة حزب الله. المصدر نداء الوطن

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