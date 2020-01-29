لبنان | قرار بتوقيف الضابط في حادثة الشهيد ابو فخر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يناير 2020 10:16 مساءً - مشاركة اتخذت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، قرارا بتوقيف العقيد في الجيش نضال ضو. واصدرت مذكرة توقيف وجاهية في حقه، بجرم التدخل بمقتل علاء ابو فخر في 13 تشرين الثاني الماضي في منطقة خلدة، الموقوف فيه المعاون في الجيش شربل العجيل. المزيد من الأخبار “جرصة” في ملف كهرباء لبنان اليوم والحكومة بلا أموال اللبنانيون في مواجهة الفيروسات… H1N1 في مراحله الأخيرة والأولوية… ويأتي قرار توقيف ضو نتيجة استماع محكمة التمييز العسكرية الى افادات عدد من الشهود. واعادت المحكمة الملف الى القاضي صوان، طالبة تنفيذ مذكرة التوقيف في حق الضابط ومتابعة تحقيقاته من النقطة التي وصلت اليها.

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