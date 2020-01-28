لبنان | استنفار حدودي… والسبب؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يناير 2020 10:15 مساءً - مشاركة تشهد المنطقة الحدودية في خراج بلدة يارين قضاء صور استنفارا وانتشارا لعناصر الجيش اللبناني وقوات اليونفيل بعد معلومات عن اجتياز احد الأشخاص من الأراضي اللبنانية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة. المزيد من الأخبار الشارع يتحضّر لتحركات مفاجئة هل يكون العفو العام بطاقة مـــرور دياب الى الشارع السنّي ودار الفتوى… وبحسب المعلومات الأولية ان الشخص هو من غير الجنسية اللبنانية وقد دخل من منطقة حي العرامشة خراج يارين.

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