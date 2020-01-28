كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:13 مساءً - مشاركة ادعت النيابة العامة العسكرية على شاكر البرجاوي و١٢ آخرين بجرم “التقاتل فيما بينهم ما ادى الى قتل ومحاولة قتل عدد من الأشخاص وإيذاء آخرين مستعملين أسلحة متوسطة وخفيفة وأقدامهم أيضا على اثارة النعرات الطائفية والحض على القتل والنهب واستعمال متفجرات”. المزيد من الأخبار محاولة لإزالة الخيم من ساحة الشهداء… و”الثوار”… الطقس مستقر نهارا متقلب ليلا… أمطار ورياح وتدني الحرارة من جديد تلك الجرائم أتت إثر الاشتباكات التي حصلت في 12 أيار 2012 في مناطق قصقص، البربير، الكولا ومستديرة شاتيلا والتي نجم عنها قتل المغدورين محمد يوسف أبو طه ومحمد علي شراب ومحاولة قتل آخرين من بينهم عسكريين، وقد نتج عن تلك الاشتباكات أيضا حرق ٤٠ منزلا و٤٢ سيارة وعدد من الدراجات النارية.

واحيل الادعاء مع الملف على قاضي التحقيق العسكري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الادعاء على شاكر البرجاوي و12 آخرين.. ما الجرم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.