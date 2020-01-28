لبنان | محاولة لإزالة الخيم من ساحة الشهداء… و”الثوار” يطلبون المؤازرة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يناير 2020 04:13 مساءً - مشاركة في تطور أمني لافت وخطير بعد 3 أشهر على انطلاق الثورة ونصب الخيم في ساحة الشهداء، عمدت القوى الامنية بعد ظهر اليوم على محاولة فتح الطريق المقابلة لمبنى “النهار” وإزالة العوائق الحديدية التي كان وضعها الثوار. المزيد من الأخبار الطقس مستقر نهارا متقلب ليلا… أمطار ورياح وتدني الحرارة من جديد بدء رفع انقاض مبنى الأشرفية لإعادة فتح الطريق وقد منع المتظاهرون القوى الامنية من فتح الطريق كما وجهوا نداء للمواطنين لمؤازرتهم، ومساعدتهم على عدم السماح بزالة هذه الخيم التي باتت رمزا لثورتهم. وعلى الفور، لبى النداء عدد كبير من المواطنين، الذي اعتصموا في المكان رفضا للتدابير المستجدة.

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