لبنان | بدء رفع انقاض مبنى الأشرفية لإعادة فتح الطريق

انهار مبنى قديم مؤلف من ثلاث طبقات، في شارع سليم بسترس في الأشرفية، عند الأولى من بعد منتصف ليل أمس الاثنين، أدى إلى إغلاق الشارع بالركام وإلى تحطم عدد من السيارات المركونة أمامه، من دون وقوع ضحايا، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.
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وحضرت إلى المكان عناصر قوى الامن الداخلي وفوج إطفاء بيروت الذين حرصوا على تأمين السلامة العامة في المكان بسبب وجود قوارير غاز في الفرن الكائن في الطابق الأرضي منعا لانفجارها.
كما حضرت ورش الهندسة في بلدية بيروت للعمل على رفع الأنقاض وإعادة فتح الطريق.
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