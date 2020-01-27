لبنان | ايران مستعدة لتقديم الدعم لحكومة دياب

أعلنت طهران، مساء اليوم الأحد، أنها تدعم الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة الرئيس حسان دياب، مشيرة إلى أن تعيينها في الظروف الراهنة يعد تطورا إيجابيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان “تشكيل حكومة في هذه الظروف الإقليمية والدولية في لبنان، ونابعة من مطالب الشعب اللبناني، هي خطوة إيجابية إلى الأمام في حل المشاكل في هذا البلد”.

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وأمل موسوي أن “تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية مطالب الشعب اللبناني، الذي لديه اعتزاز كبير بمقاومة الاحتلال”.

وأكد موسوي استعداد بلاده الكامل “لمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اللبنانية الجديدة”