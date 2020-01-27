لبنان | “معكن للآخر”.. لبنان ينتفض في 26 مدينة في العالم

تحت شعار “معكن للآخر”، يستعد لبنانيون في الاغتراب لتنفيذ تظاهرات اليوم الأحد تشمل 26 مدينة في العالم للتأكيد على وقوف المغتربين إلى جانب أهلهم في الوطن ودعماً لمواقفهم منذ اندلاع الانتفاضة التي دخلت شهرها الرابع.

المزيد من الأخبار الأمن العام اللبناني يعتقل شقيقتان أحوازيتان في بيروت ومخاوف من… Advertisements ‏فهمي ينفذ سياسة “حزب الله” بقمع التظاهرات مخالفاً الدستور…

وتشرف مجموعة “مغتربين مجتمعين” على التنسيق بين منظمي هذه التظاهرات أشارت لموقع”جبلنا ماغازين” إلى أن ست مدن جديدة انضمت إلى لائحة كانت تشمل عشرين مدينة تأكد إقامة تجمعات للبنانيين فيها اليوم.

إشارة إلى أن تظاهرة نيويورك تغير مكانها من باحة جورج واشنطن سكوير إلى Ralph Bunche Park (43rd &1st St) من الرابعة بعد الظهر إلى السابعة مساءً.