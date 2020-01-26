قال مصدر دبلوماسي عربي لـ”نداء الوطن” إن النتائج الكاملة لاغتيال قائد فيلق القدس في “الحرس الثوري” الإيراني قاسم سليماني لم تظهر كاملة بعد. فخسارة سليماني لم تكن سياسية وأمنية فحسب، بل كانت مالية أيضاً.
المزيد من الأخبار
فضيحة النفايات مجددا في لبنان.. تحرك أوروبي ومال منهوب
تحقيق أوروبي يكشف نهب كبار المسؤولين اللبنانيين لمئات الملايين
وأوضح المصدر أنّ سليماني كان صاحب “بيت المال” لكل الفصائل والأذرع التي انشأتها ايران في المنطقة أو التي تتحالف معها. وأكد أنّ “الأموال العراقية التي تمّ تسريبها للنظام السوري منذ فترة وجود رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في السلطة كانت تصب أولاً عند سليماني. كذلك فإن معظم المخصصات الايرانية لكل القوى الحليفة في المنطقة من لبنان وحتى اليمن كانت تحت سلطته وقراره”.
وذكر أنّ الإيرانيين يحتاجون وقتاً لإعادة تنظيم ما كان محصوراً بسليماني إذ كان يتمتع بسلطات منفردة لم يتمتع بها أي مسؤول أمني سابق في الجمهورية الإسلامية، متوقعاً أن ينعكس رحيله مالياً على كل حلفاء طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مقتل سليماني خسارة مالية لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.