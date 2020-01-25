لبنان | درجات الحرارة الى ارتفاع وتحذيرٌ من الجليد!

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يناير 2020 04:18 صباحاً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وبقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 800 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة:

طقس شتوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الجمعة تحت تأثر منخفض جوي شديد البرودة، يحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا شديدة، ويستمر حتى بعد ظهر اليوم حيث ينحسر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع برق ورعد ورياح شديدة تقارب الـ70كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية ولفترة قصيرة، يستقر الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر، فيتحول الى غائم جزئيا فقليل الغيوم كما تحل موجات من الصقيع التي تؤدي الى تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 600 متر خلال فترات الليل.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وبقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 800 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وبقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

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درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 7 الى 14 درجة، في الجبال من -2 الى 6 درجات وفي الداخل من -2 الى 11 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية ناشطة، سرعتها من 20 الى 40 كم/س وتشتد أحيانا لتصل الى 70 كلم/ساعة.

الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة الأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

حال البحر: مائج إلى هائج. حرارة سطح الماء: 17°م.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,41 ساعة غروب الشمس: 16,59