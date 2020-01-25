كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يناير 2020 04:18 صباحاً - مشاركة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبيان صادر عن شركة “سينيق” اللبنانية. المزيد من الأخبار … “بَهْدَلْتنا قدّام الأجانب”! توقيف عصابة تقوم بتزوير أوراق دراجات آلية وبيعها بعد سرقتها في خلدة Advertisements وفي التفاصيل أنّ الشركة أعلمت موظفيها في هذا البيان أنّه سيتعيّن عليهم دفع مبلغ 500 ليرة لبنانية عند دخولهم إلى الحمام، تحت طائلة أخذ عقوبة مسلكية بحقه.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | في هذه الشركة اللبنانية.. استعمال الحمام بـ500 ليرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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