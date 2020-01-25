لبنان | توقيف عصابة تقوم بتزوير أوراق دراجات آلية وبيعها بعد سرقتها في خلدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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في إطار متابعته المستمرة لجرائم السرقة على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة سرقات لدراجات آلية في مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان، وفي سبيل الحدّ من هذه السرقات، باشر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية القيام بالإستقصاءات والتحريات المكثّفة لتحديد أفراد هذه العصابات، وتمكن من تحديد هوية أفراد إحداها.

بتاريخ 17/1/2020 نصبت قوة من المكتب المذكور مكمنًا محكماً في محلة خلدة، أسفر عنه توقيف ثلاثة من أفراد العصابة، على متن دراجتين آليَتين مسروقَتين، وهم كل من:

– ي. ع. (مواليد عام 1941، لبناني)

– م. ح. (مواليد عام 1984، لبناني)

– م. ط. (مواليد عام ۱۹۹۰، سوري)

كما جرى ضبط /5/ دراجات آلية أخرى مسروقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة لسرقة الدراجات الآلية، وتزوير صكوك بيع وشهادات جمركية لها وبيعها مجدداً. وتبين انهم من أصحاب السوابق، ومطلوبين للقضاء، الأول بجرائم سرقة ومخدرات وإطلاق نار، والثاني بجرم سرقة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.