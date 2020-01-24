لبنان | وزير الداخلية.. دار الفتوى تمون علي في الجامع فقط!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يناير 2020 04:13 صباحاً - مشاركة تلقى وزير الداخلية محمد فهمي قبل صدور مراسيم تشكيل الحكومة اتصالاً من دار الفتوى يتمنى عليه الاعتذار عن قبول الحقيبة الوزارية لكنه رفض الانصياع للطلب، المزيد من الأخبار ثلاثة أسعار للدولار : الرسمي والصرّافون والسوق السوداء وزير الاتصالات طلال حواط متورط في التجسس؟ وكان حازمًا بردّه أنّ دار الفتوى تمون عليه في الجامع فقط. وقبل ذلك تلقى المرشح السابق لتولي وزارة الداخلية العميد المتقاعد طلال اللادقي اتصالًا مشابهًا استجاب له واعتذر عن المشاركة في الحكومة. المصدر lebanon - debate

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