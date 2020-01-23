لبنان | وزير الاتصالات طلال حواط متورط في التجسس؟

ذكر ناشطون أنه، وبالرجوع إلى السيرة الذاتية لوزير الاتصالات الجديد، طلال حواط، تبيّن أنه يشغل منذ العام 2018 منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة “ساندفاين” Sandvine الكنَدية، المتورطة في استخدام برمجيات تجسس ضدّ المواطنين في العديد من البلدان.

وورَد في السيرة الذاتية لحواط، التي وُزّعت على وسائل الإعلام، أن شركة “ساندفاين” هي “من أفضل الشركات العالمية التي تعمل في مجال تطوير الشبكات الذكية للانترنت الثابت وشبكات الخليوي، وهي تستخدم الأتمتة لتمكين المشغلين من تقديم تجربة عالية الجودة لمشتركيهم، وشارك من خلالها حواط في تفعيل وتطبيق الشبكات الذكية لدى العديد من الشركات في لبنان والدول المجاورة في المنطقة”.

وذكّر محمد نجم، مدير المناصرة في منظمة “تبادل الإعلام الاجتماعي” (سميكس)، بتقرير كانت قد نشرته منظمة “سيتزين لاب” الكندية المتخصصة في الأمن الرقمي، كشفت فيه تورّط شركة “ساندفاين” باستخدام أجهزة فحص عميق للحزم (DPI) لنشر البرامج الضارة في تركيا وبشكل غير مباشر إلى سوريا، وجمع الأموال سراً من خلال الإعلانات التابعة لتعدين العملات الرقمية في مصر.

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وشرح التقرير، الذي صدر في آذار/مارس 2018، كيف أنهم قاموا في المنظمة بفحص شبكة الانترنت للكشف عما يبدو أنه استخدام لأجهزة “ساندفاين” في نشاطات مشبوهة أو مريبة، على الأغلب من قبل حكومات أو مخدمات الإنترنت في تركيا وسوريا.

وعثر فريق “سيتزين لاب” وقتها على أجهزة في كلّ من تركيا ومصر، تُطابق بصمة جهاز Sandvine PacketLogic، حيث تقوم هذه الأجهزة بحجب محتويات سياسية وصحافية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. واستُخدمت هذه الأجهزة في مصر لحجب عشرات المواقع الإخبارية والسياسية والحقوقية، كان بينها “مراسلون بلا حدود” “وهيومن رايتس ووتش” و”الجزيرة” و”مدى مصر” و”هاف بوست عربي”. أما في تركيا فقد استُخدمت هذه الأجهزة لحجب مواقع مثل “ويكيبيديا”، ومؤسسة الاذاعة الهولندية (NOS)، وكذلك موقع حزب العمال الكردستاني PKK.