لبنان | وهاب: تمنيت ألا يفخخ الرئيس بري الحكومة بوزير حزبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يناير 2020 04:13 صباحاً - مشاركة علّق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على الحكومة الجديدة كاتباً عبر حسابه على “تويتر”: المزيد من الأخبار في أول تصريح له.. وزير المالية الجديد يحذر من أزمة نقدية لم يشهدها… احتجاجات “نوعية” في إستقبال الحكومة اللبنانية الجديدة “كنت أتمنى أن لا يفخخ الرئيس بري الحكومة بوزير حزبي رغم عدم تسمية أي حزبي من قبل حزب الله ولكن الأهم أن تكون وزارة المالية مترفعه عن التعدي على المال العام ووقف التدخل بالقضاء وإطلاق هنيبعل القذافي لأن توقيفه يسيء للقضاء وللبنان”. المصدر المركزية

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