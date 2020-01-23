لبنان | واشنطن تستعد لتضييق الخناق المالي على حزب الله

توقعت أوساط سياسية ودبلوماسية في العاصمة واشنطن لـ”الشرق الأوسط” أن يشكل “المؤتمر الثالث لمكافحة الإرهاب” في العاصمة الكولومبية بوغوتا إشارة الانطلاق لبدء موجة جديدة من العقوبات الأميركية، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرضها على إيران وأدواتها، خصوصاً ضد حزب الله.

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وتشير كل التقديرات إلى أن حزب الله سيكون محور عقوبات جديدة ستفرضها وزارة الخزانة الأميركية، بهدف استكمال حصاره مالياً لاستهداف ما تسميه واشنطن: “بؤرة التهريب في المثلث الحدودي” القائم في منطقة الإنديز بين بارغواي والبرازيل والأرجنتين.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن العقوبات مصممة لفرض قيود على شركات صيرفة مالية لبنانية وأخرى عراقية، يتولى بعضها تبييض الأموال ونقلها من بلدان أميركية لاتينية ومن العراق. ويعتقد أن تلك الأموال هي التي سمحت للحزب بمواصلة أنشطته المالية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ودفع الرواتب وبالعملة الصعبة لعناصره ولجمهوره، الذي لا يزال بعيداً عن تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان، خصوصاً الفئات الشعبية التي باتت عاجزة عن تأمين لقمة عيشها.