لبنان | برعاية حزب الله.. حكومة العهد الثالثة برئاسة حسان دياب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يناير 2020 01:16 صباحاً - مشاركة بعد انتظار ومواعيد كثيرة، ولدت الحكومة الثالثة في عهد الرئيس العماد ميشال عون، وهي الأولى التي يرأسها حسان دياب. وجاءت هذه الحكومة على الشكل الآتي: المزيد من الأخبار نقابة الصرافين: تثبيت سعر الدولار 2000 ل.ل لدى الصرافين تسريب بعض أسماء وتوزيع الحقائب في التشكيلة المرتقبة رئيس الحكومة حسان دياب

نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر

وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي

وزير المال: غازي وزني

وزير الخارجية: ناصيف حتي

وزير الاتصالات: طلال حواط

وزيرة العدل: ماري كلود نجم

وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار

وزيرة العمل: لميا يمين

وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر

وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية

وزير الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان

وزير التربية: طارق المجذوب

وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة

وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة: دميانوس قطار

وزير الصحة: حمد حسن

وزير الزراعة: عباس مرتضى

وزير الصناعة: عماد حبّ الله

وزيرة المهجّرين: غادة شريم

وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد

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