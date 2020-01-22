لبنان | نقابة الصرافين: تثبيت سعر الدولار 2000 ل.ل لدى الصرافين

أعلنت نقابة الصرافين أن ابتداء من يوم غد الأربعاء عن “شراء الدولار الأميركي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى”. وتوجهت النقابة إلى جميع شركات ومؤسسات الصيرفة المرخصة في بيان صادر عنها اليوم، بالقول “بنتيجة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية في البلاد والتي أ دت إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار النقدي في الأسواق تعدت إمكانية المواطن على تحم لها لا سيما ذوي الدخل المحدود”.
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وأضافت، “بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها النقابة مع السلطات المالية والرقابية المختصة في محاولة منها لتخفيض سعر الصرف آخرها بلقاء سعادة حاكم مصرف لبنان اليوم الثلاثاء”.
وقرر مجلس النقابة بالتوافق مع سعادة الحاكم إلى الإعلان عن سعر شراء الدولار الأميركي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى والتقي دبه من قبل الصرافين المرخصين بدءا تحت طائلة إلحاق العقوبات لإدارية 2020/1/22 من صباح نهار الأربعاء والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية.
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