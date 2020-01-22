كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يناير 2020 01:16 صباحاً - مشاركة يتم التداول بتشكيلة حكومية قد تكون قريبة من التشكيلة التي سيعلن عنها الليلة، وجاء التوزيع على الشكل التالي: – الموارنة: 4 وزراء

⁃ خارجية (تيار): ناصيف حتي

⁃ عدل(تيار): ماري كلود نجم

⁃ التنمية الادارية (دياب): دميانوس قصار ⁃ العمل(مردة): لميا فرنجية الاورثوذكس: 3 وزراء

⁃ الطاقة (تيار): ريمون غجر

⁃ الدفاع(رئيس)+ نائب رئيس: بترا خوري

⁃ الاشغال (مردة): ميشال نجار المزيد من الأخبار التيار العوني يهذي: من يعارض باسيل صهيوني Advertisements عندما يفتح “حزب الله” معركته الأميركية من لبنان الكاثوليك: وزيران

⁃ البيئة (تيار): منال مسلم

⁃ الاقتصاد (رئيس الجمهورية) الارمن: وزير واحد

⁃ الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان السنة: 4 وزراء

⁃ التربية: طارق مجذوب

⁃ الاتصالات: طلال حواط

⁃ الداخلية: محمد فهمي

⁃ حسان دياب رئيس حكومة الشيعة: 4 وزراء

⁃ المال: (حركة أمل) غازي وزني

⁃ الصحة: (حزب الله) الدكتور حمد حسن

⁃ الصناعة (حزب الله) عماد حب الله

⁃ الزراعة الدروز: وزيران

⁃ اعلام

⁃ شؤون اجتماعية (نازحين) + سياحة

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسريب بعض أسماء وتوزيع الحقائب في التشكيلة المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.