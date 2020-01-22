لبنان | باسيل يطلب حصة من أموال “UNDP”.. لماذا؟

ذكرت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل استدعى منذ أيام موظفا بارزا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان “UNDP” والتقاه في منزله وطلب منه تحويل قسم من الاموال التي يخصصها البرنامج الى وزارة الداخلية لتحسين وتطوير مستوى الإشراف على إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية في كافة المناطق اللبنانية الى وزارة الخارجية.
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ورد عليه الموظف الاممي بالقول، “ليس هناك من انتخابات مقررة في الوقت الحاضر من قبل السلطات اللبنانية، فلماذا الأموال؟”. وأجابه باسيل قائلا، “نريدها لأجل متابعة وتشجيع اقتراع المغتربين اللبنانيين في مختلف بلدان الاغتراب، وأعتقد أن موعد الانتخابات النيابية سيكون قريبا”.
وهنا ابلغ الموظف الاممي باسيل ان هذه الأموال مخصصة حصرا لوزارة الداخلية وليس من صلاحياتي التصرف بها واقتطاع قسم منها لتحول الى وزارة الخارجية، وهذا الموضوع يتطلب قرارا من كبار المسؤولين عن البرنامج في الامم المتحدة. وهنا طلب باسيل من الموظف الاممي ابلاغ المعنيين بالبرنامج بهذا الطلب، لافتا إلى أن لا فرق بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لان كلتا الوزارتين ستكونان من نفس الخط السياسي في الايام المقبلة خلافا للمرحلة السابقة، وهذا الامر سيسهل تقسيم اموال “UNDP” المخصصة للانتخابات على الوزارتين بدون حصول اي خلافات سياسية حولها.
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