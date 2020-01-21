لبنان | بالصور: إذا أخذتم عيوننا.. سنرى بعيون رفاقنا “ثورتنا عيونكم”

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ثورتنا_عيونكم مع إرفاقها بصورة لرواد هذه المواقع و هم مغطيين عيونهم استشعاراً مع الثوار السلميين الذين تعرضوا لبطش القوات الأمنية من قنابل مسيلة للدموع و الرصاص المطاطي ، مما ادى لفقدان عيونهم بأداء من يدعي البصيرة .

لا تقلق يا عزيزي فالسلطة لا تعلم من غشاوتها ان عيوننا عيونكم.

و هذا بعد قرار رجال السلطة و اصحاب السلطة لمن تدعي بسلميتها من بعدها توجهت برسالة خلوعها كأداة لإبراء ذمتها لما يتعرض له المتظاهرون أو الى حدّ سواء ثوار هذا الوطن على لصوصه و ناهبيه ليطالبوا بحقوقهم البديهة التي الدولة بدورها عليها تأمينها و لكن سارقي الدولة كبار و هم بدورهم اصحاب سلطة و نفوذ قادرين استعمال الضغط على قوى امنها و جيشها .

أخذ القرار ، ” عليهم ” يا من كنت اسميك وطن لي و لحمايتي .

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و بدورهم اخذوا قرار بالانقضاء على الثوار بأساليب تبرح قتلهم ، و فقد العديد من المتظاهرين عيونهم اثناء التظاهرات التي حصلت يومي امس و قبل امس .

لا تقلق يا اخي ، عيوني عيونك ! و ليذهب رواد السلطة الى الجحيم .

منظمة “هيومن رايتس ووتش” اعتبرت ان القوى الأمنية اللبنانية استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، خلال المظاهرات في وسط بيروت وبأنها ألقت عددا ضخما من قنابل الغاز المسيّل للدموع، ليس لتفريق المتظاهرين فقط بل لدى محاولتهم المغادرة أيضا، وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي ورشتهم بالمياه، كما اقدمت على ضرب بعض المتظاهرين بعنف شديد متسببة بجروح خطيرة لهم.