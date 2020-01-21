كشفت معلومات صحفية أن اجتماع الرئيس المكلف حسان دياب مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والخليلين لم يحقق نتائج ملموسة لجهة حلحلة عقد الحكومة.
المزيد من الأخبار
كيف انفرطت التشكيلة الحكومية في الساعات الأخيرة
محامون يحضِّرون دعاوى ضد المسؤولين عن العنف من الأجهزة الأمنية
واعتبرت أن دياب لا يزال متمسكا بحكومة من 18 وزيراً وسيجري المزيد من المشاورات في اقتراح رفعها إلى 20.
وكان اجتماع على الغداء جمع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة حسان دياب مع “الخليلين” المساعد السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية في منزل الأول لبحث إمكانية رفع الحكومة إلى 20 وزيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد اجتماع الغداء.. فشل الاجتماع بين الخليلين وفرنجية ودياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.