لبنان | تضامنا مع مطالب الثورة والحراك الشعبي.. طلاب قطعوا طريق الضنية الرئيسة

أغلق طلاب ثانوية مراح السراج-الضنية الرسمية أبواب ثانويتهم ورفضوا الدخول إلى الصفوف ومتابعة دراستهم، تضامنا مع مطالب الثورة والحراك الشعبي،
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قبل أن يتجمعوا عند مدخلها الرئيسي حيث قطعوا طريق الضنية الرئيسة في البلدة، ما تسبب بزحمة خانقة.
وجرت محاولات من قبل أهالي البلدة والفاعليات وإدارة الثانوية لفتح الطريق، لكن التلاميذ أعادوا قطعها.
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