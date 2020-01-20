لبنان | حرب تويترية بين المشنوق و”الوطني الحر”

رد النائب سيمون أبي رميا على النائب نهاد المشنوق عبر “تويتر” وقال ” الرد الأفضل عليك يا زميلي أنّك كنت البادئ “بالشتم المعنوي للرئيس” عبر الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة فكانت ردود زملائي. الرئاسة ليست مكسر عصا”.

وتابع “بتدق الباب بتلاقي الجواب، ما احوجنا اليوم الى تغليب لغة الحكمة والمسؤولية على المهاترات التي سئمها الشعب”.

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وكتب المشنوق، عبر “تويتر”، قائلا “الرد الأفضل على نواب التيار الوطني الحر، الذين انضموا إلى نادي الشتامين، هو ما قاله صباح اليوم زميلهم الأستاذ سيمون أبي رميا”.

وأعاد المشنوق نشر تغريدة أبي رميا والتي قال فيها “قلتها صباح أمس: القرف يولد اليأس أو الانفجار. فكان الانفجار مساء وتحولت بيروت إلى ساحة حرب.

الإنكار خطيئة والاتعاظ واجب. فيا حاملي أقلام كتابة أسماء الوزراء والحقائب، لن يغفر لكم هذه المماطلة وتضييع الوقت من أجل حقيبة من هنا وتسجيل نقطة من هناك. الشعب لن يرحم. العار سيلاحقكم”.​