لبنان | الاجتماع الامني عوض اجتماع “المجلس الاعلى للدفاع” لتعذر انعقاده

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يناير 2020 01:12 صباحاً - مشاركة علمت “المركزية” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

استعاض عن اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع كان ينوي الدعوة اليه بعدما تعذر انعقاده، بالاجتماع الامني الذي سيعقد غدا

ويضم وزيري الدفاع الياس بوصعب والداخلية ريا الحسن،لاوقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية. المزيد من الأخبار بعد الداخلية وقوى الأمن..”أنونيموس” تقرصن موقع مجلس النواب Advertisements الطقس المتوقع غداً غائم مع أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة وثلوج على 1200… وافادت المعلومات ان قرارات مهمة ستصدر عن الاجتماع بهدف ضبط الأمن ومنع تدهور الامور نحو الأسوأ في ضوء المواجهات اليومية قرب مجلس النواب. وكان قائد الجيش اجتمع صباحا مع الرئيس عون ووضعه في الأجواء الأمنية، متمنيا تشكيل الحكومة سريعا لضبط الوضع وحال الفلتان والحد من اعمال التخريب في العاصمة. المصدر المركزية

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