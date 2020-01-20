لبنان | هل عادت خدمة “whatsapp”؟

عادت خدمة “واتساب” للعمل بشكل كامل، بعد ظهر اليوم الأحد، بعد عطل طرأ أعاق إرسال الصور والمقاطع الصوتية.

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وقال مدير عام أوجيرو عماد كريدية معلّقا على تعطّل خدمة واتساب قائلاً “اخبار عارية عن الصحة جملة و تفصيلا. ان العطل ناتج عن مشكلة تقنية لدى Whatsapp””.

وأفاد مركز الإعلام الرقمي، الأحد، بوجود مشكلات في تطبيق واتساب تمنع إرسال الصور ومقاطع الصوت والفيديو. وقال المركز في بيان مقتضب، إن “مستخدمي واتساب في العالم يواجهون مشكلات تتعلق بإرسال مقاطع الصوت والفيديو والصور”.