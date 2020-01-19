لبنان | بعد عودة الهدوء الى وسط بيروت.. أرقام الإصابات التي أسعفها الصليب الأحمر

أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن “18 سيارة اسعاف، 80 مسعفاً و6 مسعفين من غرفة العمليات المركزية استجابوا للإشكالات في وسط بيروت”. وأضاف، “تم نقل اكثر من 80 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة وتم إسعاف اكثر من 140 مصاباً في المكان”.
وكان الهدوء قد عاد الى وسط بيروت، بعد ساعات طويلة من الاحتجاجات العنيفة التي تخللها مواجهات بين القوى الامنية والمحتجين، حيث تحولت ساحة النجمة الى ساحة معركة، اشارة الى أن الجيش اللبناني نفذ انتشاراً لمؤازرة القوى الامنية.
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ويستمر الثوار بأسبوع الغضب في اليوم الـ94 على اندلاع الثورة، للضغط على الأكثرية الحاكمة لتأليف حكومة اخصائيين مستقلة تنقذ لبنان من الانهيار.
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