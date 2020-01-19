لبنان | بالفيديو: الثوار يسعفون عنصراً أمنياً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يناير 2020 01:16 صباحاً - مشاركة قام الثوار بتأمين الإسعافات الأوليّة لأحد عناصر قوى الأمن الداخلي المصاب في أحداث وسط بيروت، وعلى الفور تم نقله الى سيارة اسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني بعد اجراء الإسعافات الأوليّة ميدانياً. ودعا الناشطون المواطنين للتبرع بالدم للمصابين في مستشفيات الوردية، الجامعة الأمريكية وأوتيل ديو. المزيد من الأخبار الضاحية خزنة “المال الأسود” بادارة حزب الله شـبكة… Advertisements (بالفيديو والصور) ساحة معركة في محيط مجلس النواب بين الثوار وقوى الأمن ويستمر الثوار بأسبوع الغضب في اليوم الـ94 على اندلاع الثورة، للضغط على الأكثرية الحاكمة لتأليف حكومة اخصائيين مستقلة تنقذ لبنان من الانهيار. المصدر lebanese-forces

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