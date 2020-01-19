لبنان | “لن ندفع الثمن”..مسيرات مناطقية تلتقي في محيط مجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يناير 2020 01:16 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يناير 2020 01:16 صباحاً - مشاركة

تحت عنوان “لن ندفع الثمن” انطلقت مسيرات احتجاجية من اكثر من منطقة على ان تلتقي في محيط مجلس النواب من اجل اعادة تسليط الاضواء على مطالب الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 تشرين، تشكيل حكومة من المستقلّين والاختصاصيين.

وتحت جسر الدورة في منطقة برج حمّود، انطلقت مسيرة شعبية نحو مجلس النواب لتلتقي بمسيرات من مناطق اخرى.

كذلك، توافد المعتصمون الى ساحة البربير قبل ان يتوجّهو في مسيرة الى وزارة المال ومن ثم جمعية المصارف فمجلس النواب.

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ومن ساحة ساسين في الاشرفية، انطلقت تظاهرة نحو وزارة المالية في العدلية ثم جمعية المصارف.

شمالاً، انطلق اكثر من 15 باصاً من طرابلس نحو وسط بيروت مع موكب كبير من السيارات من مناطق شمالية للمشاركة في التظاهرة امام مجلس النواب.

وواكبت قوى الأمن المسيرات المتوجهة نحو وسط بيروت وطلبت من المتظاهرين التعبير عن الرأي بشكل سلمي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة وعناصر قوى الأمن الداخلي حفاظاً على المصلحة العامة.