لبنان | ثوار الشمال ينطلقون باتجاه بيروت للمشاركة في اعتصام ساحتي الشهِداء ورياض الصلح

انطلق عدد من ثوار طرابلس من ساحة النور إلى العاصمة بيروت، للمشاركة في الاعتصام الذي يقام في ساحتي الشهِداء ورياض الصلح.

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وأكد المحتجون أن مواقف الإنتفاضة ثابتة، في اليوم الـ94 على إنطلاقتها، مشددين على المبادىء التي اطلقوها منذ اليوم الأول في 17 تشرين الأول، وفي مقدمها “المطالبة بحكومة مستقلين وإختصاصيين، رئيسا واعضاء، ومعارضتهم أي محاولات للالتفاف على هذا الشعار الرئيسي الذي يلتف حوله المشاركون في الإنتفاضة”.

واعلن المحتجون، “عدم إنخراطهم في أي ممارسات أو تجمعات لا تتقيد بشعارات الإنتفاضة، وأن أي خطوات أو تحركات يجب أن تحظى بموافقة الحراك الشعبي