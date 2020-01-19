لبنان | استعدّوا لمنخفض جوّي بكتلٍ هوائيّة باردة وثلوج ورياح!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يناير 2020 01:16 صباحاً - توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ 75 كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 1200 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة تصحب معها أمطار وثلوج ورياح ويستمر للأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة يتخللها إنفراجات واسعة خلال النهار، تشتد الأمطار ليلا وتتساقط الثلوج على إرتفاع 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الأحد: غائم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ 75 كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 1200 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع إنخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع1000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

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– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 16 درجة. فوق الجبال من 3 الى 10 درجات. في الداخل من 3 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية نهارا، سرعتها من 10 الى 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، وسيء أحيانا إلى المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 42:06 ساعة غروب الشمس: 54:16