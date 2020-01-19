لبنان | للثوار كلمتهم.. طلال اللادقي يسحب اسمه من التداول لمنصب وزارة الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يناير 2020 01:16 صباحاً - مشاركة في تصريح له لقناة الجديد قال العميد الركن المتقاعد طلال اللادقي: أعلن سحب اسمي من التداول لمنصب وزير الداخلية وبصورة نهائية لاسباب خاصة المزيد من الأخبار (بالصورة) قرش في بحر العبده – عكار فضيحة الفضائح … مُنسق لـ”التيار” في وزارة الدفاع Advertisements وكان اسم العميد اللادقي المرتبط اسمه بالوزير باسيل والتيار الوطني الحر, قد طرح لتولي حقيبة الداخلية في حكومة “حسان دياب” وهو ما اعتبره الثوار نقضاً لمفهوم حكومة الاختصاصيين التي يسعى الرئيس المكلف “حسان دياب” لتشكيلها

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