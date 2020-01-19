لبنان | وأخيراً.. باسيل في “break” هذا الـ”Weekend”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يناير 2020 01:16 صباحاً - مشاركة علمت “نداء الوطن” أنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قرّر تعليق الاتصالات والمشاورات الحكومية وتوجّه إلى اللقلوق لتمضية “الويك أند”، المزيد من الأخبار إليكم “باقة العقد” التي تعرقل تشكيل الحكومة بنوك لبنان المتأزمة تواجه غضب المودعين المحبطين بعدما عبّر عن انزعاجه من السلوك السائد، كونه يعتبر، بحسب مصادره، أنّ الوزراء الخمسة المفترض أنهم يمثلون الحصة العونية “غير محسوبين عليه بشكل كامل”. المصدر نداء الوطن

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