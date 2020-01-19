لبنان | إليكم “باقة العقد” التي تعرقل تشكيل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يناير 2020 01:16 صباحاً - بدت العقد القابلة للحل بحسب تعبير البعض أنّها أكبر من أن يتمّ تجاوزها بسهولة، بل أبعدت الحكومة عن غرفة الولادة، بعد بروز عقبات عديدة، عدّدتها مصادر مواكبة عبر “الجمهورية” كما يلي:

– خلاف على حجم الحكومة والعودة الى طرح حكومة موسّعة من 24 وزيراً، فيما يصرّ الرئيس المكلف على حكومة من 18 وزيراً.

– خلاف على بعض الأسماء.

– خلاف على دمج بعض الوزارات.

– حصة التيّار الوطنيّ الحرّ والإصرار على 7 حقائب وزارية.

– خلاف على موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، لجهة هل يكون بلا حقيبة، أم وزيراً مع حقيبة وزارية.

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– خلاف على وزارة الاقتصاد، وعدم الحسم النهائي لمن ستؤول للرئيس المكلّف ام للتيّار.

– خلاف على ايّ وزارة ستُسند لكلّ من “الحدّادين”: أيمن حدّاد، ونقيبة المحامين السابقة أمل حدّاد.

– رفض تيّار المردة أن يمنح التيّار الوطنيّ الحرّ الثلث المعطّل في الحكومة، وإصراره على التمثّل بوزيرين، باعتباره يمثّل الكتلة المسيحية الثانية في مجلس النواب. وفي هذا الإطار ستندرج وقائع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية قبل ظهر اليوم.

– الاعتراض الكاثوليكي على ما سمّاه بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي “الاستمرار في الإجحاف المتمادي في حقّ الطائفة بإعطائها وزيراً واحداً وحقيبة واحدة في الوزارة المنتظرة”، رافضاً الانتقاص من حقوقها ودورها وتمثيلها في الدولة بما يعود إليها، ما دام النظام الطائفي قائماً والجميع يتمسّك به. وهو تواصل لهذه الغاية مع رئيس الجمهورية. وتبعاً لذلك تردّد أنّ طرحاً استرضائياً، اقترح أمس، ولكن من دون ان يحسم بعد، وقضى بضمّ وزارة الشباب والرياضة بعد فصلها عن وزارة التربية والتعليم العالي الى وزارة البيئة لتكونا من حصّة وزيرة الروم الملكيين الكاثوليك منال مسلّم.

– الاعتراض الإرسلاني، الذي عبّر عنه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان بإعلانه عدم القبول بتغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع كلّ الطوائف والمذاهب بالتساوي أو سيكون لنا كلام آخر… “ظلمٌ في السّويّة عدلٌ في الرعيّة”.

يشار هنا الى مخرج تردّد ظهر أمس، بأن يتخلى حزب الله عن حقيبة الصناعة فتُسند الى الدروز على ان يحصل حزب الله في المقابل على حقيبة الشؤون الاجتماعية. إلّا انّ مصادر مواكبة لمسار التأليف رجحت انّ اعتراض إرسلان تظهّر بعدما رفض حزب الله التخلّي عن حقيبة الصناعة

– إعادة طرح تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة، باعتبار أنّه منح الرئيس المكلف صوته في الاستشارات الملزمة، وأنّه يملك كتلة من ثلاثة نواب في مجلس النواب.