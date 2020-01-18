لبنان | محتجون يتخطون الشريط الشائك لمصرف لبنان في الحمرا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يناير 2020 01:15 صباحاً - مشاركة أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ عدداً من المحتجين استطاع تخطي الشريط الشائك فوق الجدار الخارجي لمصرف لبنان في الحمرا ودخلوا باحته الداخلية، ثمّ خرجوا بناء على طلب عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حراسة المصرف. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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