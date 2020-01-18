لبنان | ثوار طرابلس يطالبون بإقالة محافظ الشمال

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يناير 2020 01:15 صباحاً - مشاركة نفذ عدد من ثوار طرابلس اعتصاماً أمام مدخل سراي طرابلس، في ظل انتشار عناصر الجيش وقوى الأمن. المزيد من الأخبار بالصور: تصنيف حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في… في اليوم الرابع من “أسبوع الغضب”… طرقات مقطوعة وترقب… ورفعوا لافتات منددة بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، مطالبين “باقالته ومحاكمته بتهمة الفساد”. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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