كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يناير 2020 01:15 صباحاً - مشاركة أعلنت الخزانة الأميركية عن إدراج حزب الله بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية. المزيد من الأخبار أسباب تعثّر الحكومة بالتفصيل: ماذا يحدث بين برّي وباسيل حسان دياب ينقلب على داعميه.. هل يستطيع لبنان “استيعاب”… كما أعلنت وزارة الخزانة البريطانية تصنيف “حزب الله” بشقَّيْه السياسي والعسكري “منظمة إرهابية”

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارتي الخزانة الأمريكية والبريطانية: حزب الله منظمة إرهابية بشكل كامل.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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