كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يناير 2020 04:13 صباحاً - مشاركة تعرض الموقع الرسمي “وزارة الداخلية والبلديات”، لهجوم إلكتروني (DDoS attack)، من قبل منظمة “أنونيموس – لبنان”. ونشرت المنظمة صوراً تؤكد نجاح عمليتها وأرفقت الصور بالتعليق التالي (باللغة الإنكليزية): المزيد من الأخبار الحريري يُهاجم جميل السيّد “النابغة في الإغتيال.. ولا… Advertisements “الداخلية” لرئيس الأمن العسكري في عهد لحود؟ “يجب أن لا يخاف الناس من حكومتهم، يجب أن تخاف الحكومة من شعبها. انتهت مرحلة الجلوس ومشاهدة الأزمة، وهذا هو رد الفعل الأول. (أوقفوا العنف ضد شعبنا) نحن أنونيموس

نحن جحافل

نحن لا ننسى

نحن لا نسامح

لقد حان الوقت لتوقعنا!”

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | موقع وزارة الداخلية الإلكتروني يتعرض لهجوم.. هذا ما أعلنته “أنونيموس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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