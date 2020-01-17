كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يناير 2020 04:13 صباحاً - مشاركة في ظل اللقاءات القائمة، عُرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري اسم العميد لوزارة الداخلية، المزيد من الأخبار فرملة لولادة الحكومة… ومصادر “المردة”: لن نشارك إذا… بري استقبل دياب.. حسن خليل: اصبحنا على عتبة تأليف حكومة اختصاصيين من… وهو رئيس الأمن العسكري في عهد الرئيس الأسبق اميل لحود، والنائب جميل السيّد، وهذه عقدة أساسية لا يعلم كيف تحلّ. ولا يُعرف ما إذا كانت ستسهلّ مسار الحكومة، وفقاً لـ”mtv”. المصدر MTV

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الداخلية” لرئيس الأمن العسكري في عهد لحود؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.