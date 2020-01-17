لبنان | فرملة لولادة الحكومة… ومصادر “المردة”: لن نشارك إذا كانت “حكومة باسيل”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يناير 2020 04:13 صباحاً - مشاركة أفادت مراسلة الـmtv بأن هناك فرملة حصلت لولادة الحكومة، حيث تبددت الاجواء الايجابية التي سادت بعد الظهر. المزيد من الأخبار بري استقبل دياب.. حسن خليل: اصبحنا على عتبة تأليف حكومة اختصاصيين من… الفساد في لبنان.. الى الامم المتحدة! ولفتت إلى أن مصادر “المردة” أكدت انها “لن تعرقل عمل الحكومة لكنها لن تشارك إذا كانت هذه الحكومة حكومة الوزير جبران باسيل فقد تبين ان هناك وجوهاً مغطاة وتحديدا لـ8 وزراء تبين أنهم تابعون لباسيل”.

واضافت المصادر “الفوتة بالحكومة ليست نزهة ونفضّل الدخول اليها بكرامة” المصدر MTV

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