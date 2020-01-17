لبنان | الطلاب يواصلون تحركاتهم في جونية وإشكال مع قوى الأمن (فيديو)

حصل إشكال وتدافع بين طلاب وعناصر قوى الأمن الداخلي أمام معهد القرطباوي في جونية.

وأشارت مصادر أمنية الى أن الاشكال حصل بعدما حاولت مجموعة من الطلاب الدخول الى المعهد، ما أدى الى التواجه مع العناصر.

المزيد من الأخبار موقع وزارة الداخلية الإلكتروني يتعرض لهجوم.. هذا ما أعلنته… Advertisements الحريري يُهاجم جميل السيّد “النابغة في الإغتيال.. ولا…

وعمد الطلاب إلى إقفال كل محال الصيرفة في جونية ومن ثمّ توجهوا إلى شركة “ألفا” وسراي جونية.