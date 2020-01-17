لبنان | الطلاب يواصلون تحركاتهم في جونية وإشكال مع قوى الأمن (فيديو)

حصل إشكال وتدافع بين طلاب وعناصر قوى الأمن الداخلي أمام معهد القرطباوي في جونية.
وأشارت مصادر أمنية الى أن الاشكال حصل بعدما حاولت مجموعة من الطلاب الدخول الى المعهد، ما أدى الى التواجه مع العناصر.
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وعمد الطلاب إلى إقفال كل محال الصيرفة في جونية ومن ثمّ توجهوا إلى شركة “ألفا” وسراي جونية.
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