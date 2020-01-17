لبنان | في اليوم 92 للثورة… إليكم حال الطرقات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يناير 2020 04:13 صباحاً - مشاركة أفادت غرفة التحكم المروري بقطع طريق يسوع الملك صباحاً وبقطع السير على اوتوستراد عالية – مفرق شويت، إضافة إلى قطع طريق كفرحيم-قضاء الشوف وطريق كفرعقا في الكورة. المزيد من الأخبار حكومة دياب في مخاض الولادة.. ثلث ضامن لباسيل ومثله لبري Advertisements قوى الأمن اللبناني تعتدي على الصحافيين: بوليسية جديدة واشارت الى أن الطرقات المقطوعة في البقاع هي: تعلبايا – سعدنايل – المرج – مستديرة زحلة – كسارة. أما الطرقات المقطوعة في الشمال فهي: ساحة النور- البحصاص – جسر البالما – البداوي – التبانة – وادي هاب – ساحة حلبا – المحمرة – العبدة – البيادر – المنية.

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