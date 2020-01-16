لبنان | بالفيديو: 6 جرحى من الثوار أمام ثكنة الحلو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يناير 2020 01:14 صباحاً - مشاركة أصيب 6 جرحى من بينهم نساء في تدافع بين قوى الأمنية والثوار أمام ثكنة الحلو. وعمدت مكافحة الشغب على ابعاد الثوار من أمام مدخل الثكنة. المزيد من الأخبار جرحى باشتباكات في بيروت.. والأمن يعتقل العشرات حلت آخر العقد الحكومية داخليا وخارجيا.. وهذه مسودة التشكيلة الوزارية! وأطلق الثوار، أمس الثلاثاء، اسبوع الغضب، وعلى الرغم من بعض أعمال الشغب التي وقعت في منطقة الحمرا، يصرّ الثوار على اكمال تحركاتهم المطلبيّة مدعومين من طلاب المدارس للضغط على الأكثرية الحاكمة لتأليف حكومة اخصائيين مستقلة تنقذ لبنان من الانهيار. وأكد “الصليب الأحمر” عن وصول 3 فرق لإسعاف الجرحى امام ثكنة الحلو.

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